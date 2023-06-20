根據路透社報導，在深圳有「中國電子第一街」之稱的華強北，就有商家私下透露可以提供少量的輝達A100晶片，但每片售價為20,000美元，是一般價格的兩倍之高。

美國拜登政府在去年9月下令輝達停止向中國和香港出口其兩款最先進的晶片：A100和最近剛推出的H100。之後美方又祭出一連串與半導體相關的出口限制。

雖然美國下令禁止高階晶片出口，但在中國購買或銷售美國的高階晶片並不違法，只不過賣家並不想引來美國或中國當局關切，於是一個買賣尖端晶片的「黑市」便應運而生。

香港Pantheon Lab共同創辦人Ivan Lau坦言正在與兩家供應商洽談，希望能買到2到4片A100來支援該新創公司最新AI模型，「那些供應商在美國境外購買這些晶片，對我們的報價是每片150,000港元（約19,150美元），而且他們直接告訴我們不提供保固或售後服務」。

路透社採訪在香港和中國大陸的10家供應商，他們表示要買到少量的輝達A100晶片並不困難。

這些訊息凸顯出在中國此款晶片需求非常強勁，以及如果交易量不大，要避開華盛頓的制裁也並非難事。

在中國的供應商表示，他們主要透過兩種管道買到這些國際版的輝達AI晶片：去搶購輝達向美國大公司大量出貨後流入市場的過剩庫存，或者透過在印度、台灣和新加坡等地登記設立的公司進口輝達晶片。

但這也意味著他們可以取得的數量很少，遠不及從頭開始構建複雜的AI大型語言模型所需的晶片數量。

根據TrendForce調查，類似ChatGPT的AI模型需要超過30,000片的輝達A100。

路透社在報導中表示無法估算共有多少輝達A100和H100晶片流入中國，也無從得知黑市裡正在進行的交易滿足多少需求。

供應商透露這些晶片的買家通常是應用程式開發商、新創公司、研究人員或遊戲玩家，其中一名供應商表示，有些中國地方政府也是買家。

有些供應商則警告山寨版A100晶片已經橫行市場。

輝達對此報導表示，公司沒有讓A100或H100晶片出口中國，而是提供該市場符合美國規定、性能降低的替代品A800和H800 ，「一旦我們得知客戶違反與我們簽定的協議，並違反美國規定，出口這些被禁止出口中國的晶片，我們將立即採取適當的行動」。