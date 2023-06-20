原本退居幕後的大陸電商巨頭創始人似乎又重回一線。近日繼京東創辦人劉強東露臉京東總部後，19日據大陸自媒體爆料，5月下旬，仍處在退休狀態的馬雲與高管開了一場小範圍溝通會，判斷接下來是淘寶而不是天貓的機會，並具體指出包含回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網等三點方向。

大陸電子商務交易技術國家工程實驗室研究員趙振營認為，戰略方向的調整，其實是成熟企業進入到一定階段後必須經歷的過程。當前大型電商的新使用者成長普遍進入瓶頸期，另一邊拼多多的崛起、私域流量行銷玩法的火熱，讓傳統大型電商用戶活躍度下降和客單價走低，已成為了很難改變的趨勢。

根據抖音電商總裁魏雯雯所揭露的數據顯示，近一年平台GMV（商品成交金額）增幅超80％。快手的2023年第1季財報也顯示，旗下電商GMV年增率也來到28.4％。

據傳在此小型會議上的馬雲表示，阿里過去賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉，更認為淘天集團在組織上應該進一步扁平化。更有部分員工預計「6·18」結束後，集團將迎來多項管理制度的改革。

在馬雲消息傳出前，據部分大陸網友在社交平台發圖稱，20周年慶典活動時，劉強東也出現在京東總部。儘管京東相關負責人未回應此事，但從會上京東集團新CEO許冉亮相詳解「35711」經營目標；格力電器董事長兼總裁董明珠站台，再到京東20年歷史回顧，會上細節或多或少都透露出劉強東本人的影子。

據《北京商報》報導，作為大陸電商領域中元老級的人物，馬雲和劉強東「坐不住」，或多或少反映出傳統電商平台的焦慮。去年第4季，阿里巴巴多年來首次對外隱去「雙11」的具體銷售數字，京東在今年「6·18」也未公佈銷售總額。