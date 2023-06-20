我國現行移工主要來源國包括越南、印尼、菲律賓及泰國等，但相較新加坡、韓國、日本等各國明顯偏少，外界盼能開拓新移工來源國，並直指如柬埔寨、緬甸、印度都有希望，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，目前已與新移工來源國確定備忘錄內容，希望能夠在今年下半年簽訂。
許銘春說，雙方的備忘錄內容應該都確定了，確定之後，因為因為各有國內的程序要走，內容確定後，來源國要經過其法制程序，我國也會報行政院同意，一切還算順利，目前就是待國內各自的程序，就會簽定備忘錄，目前是希望能夠在下半年就能夠簽訂。
我國現行移工主要來源國包括越南、印尼、菲律賓及泰國等，但相較新加坡、韓國、日本等各國明顯偏少，外界盼能開拓新移工來源國，並直指如柬埔寨、緬甸、印度都有希望，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，目前已與新移工來源國確定備忘錄內容，希望能夠在今年下半年簽訂。
許銘春說，雙方的備忘錄內容應該都確定了，確定之後，因為因為各有國內的程序要走，內容確定後，來源國要經過其法制程序，我國也會報行政院同意，一切還算順利，目前就是待國內各自的程序，就會簽定備忘錄，目前是希望能夠在下半年就能夠簽訂。
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