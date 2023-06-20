國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨受邀出席台大政治系學會、亞太青年協會舉辦的「校園總統馬拉松」演講，民進黨立委王定宇今在臉書稱「演講埋暗樁、搞小手段，不給台大生提問」，侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，五輪提問都有台大學生，證明民進黨就是為選舉而造謠的政黨，請王為不實言論向台大及所有參與的同學道歉。

江怡臻表示，台大向來是個多元開放的校園，歡迎所有的同學來台大參與活動、交流，為什麼王定宇要講得台大辦活動好像只有台大學生可以提問？這不但與台大的校風不符，也傷害到到主辦單位。甚至王定宇貼文中還說，是埋暗樁、搞手段，這完全抹煞了現場同學的主體性，難道在王定宇眼裡，同學都可以被操作？

媒體追問，柯文哲競辦發言人陳智菡認為，侯友宜昨天的演講部分政策論述是抄襲民眾黨總統參選人柯文哲，江怡臻回應，民眾黨說的是備戰不起戰，這是國家安全與國防政策的ABC，侯友宜目的是止戰於境外，也要有效解放軍灰色地帶的行動。

至於陳智菡所指的團結台灣，侯友宜在今年初臉書就寫下，台灣團結共好，創造中華民國和平安全繁榮永續，這樣的夢想也是全台夢想，相信柯也有此夢想，希望大家可以一起實現。

對於侯友宜台大演講被質疑部分仍是實問虛答？侯友宜競選工作室發言人柳采威表示，昨天演講市長講得很清楚，提出國政四方針以及能源政策，她有聽到年輕人反映，覺得真誠真實交流比講幹話重要。

針對「台灣民意基金會」今公布民調，侯友宜較上月下滑7％，仍屈居第三，柳采威說，民調都參考尊重，做不好我們會更努力，符合大家期待。