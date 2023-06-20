從民進黨爆發性騷擾吃案後，至今性騷事件仍不斷延燒，立法院日前也盼在7月底完成性別工作平等法等性平三法修正，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，會先把性騷擾的類型、申訴、救濟的一個指引，訂定出來，讓大家了解。

許銘春說，至於修法的部分也在進行當中，包括法規能夠強化內部申訴管道、讓專家、學者能夠協助受害人的，外部申訴管道，也會來讓被害人能夠更容易去行使其權利尋求協助，最重要的是要讓被害人的能夠勇敢的申訴，性騷擾的行為人處罰落實等，都在進行當中，會按照這個期程在7月13日前完成，並送到這個行政院院會。