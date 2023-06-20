美國國務卿布林肯訪問中國大陸，重申美國的「一中政策」迄未改變，美方也不支持「台獨」，反對任一方片面改變兩岸現狀，國民黨發言人林家興今表示，可見國民黨國防與對話並重的「2D戰略」不僅具有可行性，更符合美方與台灣主流民意立場，反觀賴清德「務實台獨」路線，甚至連美方都過不了關，只會讓台灣陷入外交孤立與戰爭風險之中，更成為區域衝突及麻煩製造者。

林家興表示，在符合《中華民國憲法》的規範下，應促進與中國大陸之間的交流對話，不僅能避免各方誤判、減少戰爭衝突風險，更能解決台商、台胞、台生在中國大陸遇到的實際問題。近期國民黨多次率團訪問大陸，向大陸當局面訴台灣民眾在大陸所關切的問題，比如兩岸對於台灣農漁產品輸陸遭禁問題，也取得大陸當局的正面積極回應。

林家興強調，布林肯排除萬難親自訪問中國大陸，這就是在實踐對話交流，就連美國總統拜登都和中共總書記習近平見過面，反觀民進黨在兩岸對話溝通上又取得過哪些成果？明明上到蔡英文總統下到陸委會都多次表達希望與中國大陸交流，但卻因其無法與中國大陸溝通，而只會抹紅、抹黑真正與中國大陸對話交流的個人、單位或政黨，這不是吃不到葡萄說葡萄酸？

林家興認為，賴清德對其「務實台獨」的立場一直說不清楚，民進黨明文規定要「台獨」、「台灣共和國的「台獨黨綱」也仍未被正式廢除，包括美方在內，外界對民進黨這樣極端偏執的立場都感到惶惑不解、難以接受。

林家興說，布林肯再度明確表態「不支持台獨」，國民黨總統參選人侯友宜也表示基於《中華民國憲法》的規定而「反對台獨」，若賴清德與民進黨閉門造車、執意搞「台獨」，無視美方與外界意見，不僅台灣民眾無法接受、國際友人不會支持，更會讓台灣陷入外交孤立，而且將獨自面對節節升高的戰爭風險。

林家興問賴清德和民進黨，是否願意回歸中華民國憲法、是否願意放棄「台獨」極端路線，回歸台灣人民與國際友人願意支持的中道立場？應該明確對外界說清楚講明白。