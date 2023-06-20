28歲女星鄭靚歆以《我愛黑澀會》出道，今年5月20日，她宣布答應與愛情長跑多年的德國女友Aky求婚，並獲得媽媽胡文英跟廣大網友的祝福。近日她看見演藝圈的Me too運動，感嘆自己曾目睹此事，但受害者卻說了一番話，令她又生氣又難過。
鄭靚歆在社群平台發限時動態表示，看到現在這波「#MeToo」受害者紛紛站出來發聲，想起曾親眼目睹「性騷擾就在我旁邊發生」，她當時想幫助那位女生，但是女生跟她說沒關係，因為「她才剛入行很需要這個機會，為了機會她可以忍受這些。」當下鄭靚歆氣到不行，「替整個環境感慨萬千……」。
事實上，28歲女星鄭靚歆演過多部電視劇，去年則在《全明星運動會4》，憑藉著不俗表現，令知名度再度攀升。才剛答應德國女友Aky求婚的她，透露目前沒有生子打算，不過倒是考慮養更多隻毛小孩。
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