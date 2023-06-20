鼎固2023年首季因有「匯景華庭」的住宅項目交屋入帳，營收為同期次高，合併獲利3.76億元，每股稅後0.22元。

鼎固接下來還有「匯景華庭」四期，及昆山「昆山鼎耀－伯爵大地」等銷售和入帳，今年營運持穩。張能耀說，鼎固在上海的住宅推案多近乎完工，客戶實地看屋反饋不錯，使鼎固近年的建案銷售成績都能維持穩健水準。

鼎固近年在台灣也有投資，近年與宏璟(2527)各出5成資金，買下的「台中7期和14期」兩筆土地，張能耀說，近2年還不會推望，希望等到要推案時，政府打炒、《平均地權條例》影響會小一點。目前仍持續評估全台合適的投資標的，希望能夠持續在台漲拓展版圖。

鼎固興建中的三大棟投資性不動產皆在上海蛋黃區，包括，嘉定租賃式住宅，預計2023年完工；嘉定辦公樓約3萬建坪，2023年完工；打浦橋站日月光二期約4.7萬建坪，預計2024年完工。