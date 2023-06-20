51歲金鐘獎主持人黃子佼昨(19日)在臉書分享三段影片，不僅承認性騷擾過往，還揭露不少藝人內幕及自曝過往失敗戀愛經驗留下陰影。有眼尖網友發現，黃子佼早年上《龍兄虎弟》時，被主持人張菲勸要潔身自愛，懷疑張菲早知道黃子佼當時行為不良？對此，張菲經紀人稍早回應媒體，指出菲哥當時只是知道黃子佼在追蔡燦得，所有人都看在眼裡，因此才會勸他不要看到女生就追。

黃子佼昨在影片中承認做過丟臉的事，接著點名多位藝人私下也曾行為不檢點，他也表示是小時候受到母親出軌影響，加上日本謎片文化風氣感染，才導致年輕時期行為走偏，出道後多次失敗的戀愛經驗更讓他留下陰影，並承認愛過蔡燦得，「還有姓賈的，欸是你在追我，我當年喜歡蔡燦得啊，你在追我啊，後來突然又分手消失」。

黃子佼在影片中連爆多位藝人黑幕。（圖／中時新聞網製）

見此，有網友挖出過去一集《龍兄虎弟》的內容，直說根本是預言先知綜藝節目，節目中曾國城強調：「我們絕對維護古蹟」，與昨被黃子佼爆料在古蹟抽菸的行為形同自打臉，此外，張菲還意有所指特別提醒黃子佼，不要看到年輕女生就追，必須潔身自愛，引來網友朝聖說：「先知」、「菲哥是不是穿越過去主持的？」

據《三立新聞網》報導，張菲的經紀人惠姊稍早受訪解釋，當年張菲曾和黃子佼一起主持，只知道黃子佼在追求蔡燦得，而蔡燦得工作時，爸爸都會親自出馬，陪女兒工作，節目工作人員和張菲都看在眼裡，才會在錄影時拋出那句話。

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