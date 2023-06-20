金鐘主持黃子佼涉嫌強吻少女拍裸照，昨（19日）透過影片認錯並道歉，還開地圖砲波及13位藝人，其中包括大、小S曾帶他去韓國吸毒，「光頭」也在，目前大、小S已駁斥。不過，大陸網友幾乎都相信黃子佼所言，且大S前夫汪小菲之前也說過。

黃子佼在影片中表示，第一次去韓國時印象很差，當時他被大、小S帶去，眼睜睜看到大S和光頭在飯店嗑藥，他雖非常不願意，但被個頭高大的光頭抱進浴室強迫吸食，「我不得不吃，我不快樂，他們當然不止這兩次，甚至在飛碟對面的夜店，都在嗑藥啊」；黃子佼不滿他逃不過，為何她們否認後就沒事且紅了20幾年，接著再指阿雅、范曉萱、周俊偉都有幹過一樣的事。

黃子佼揭13位藝人黑料玉石俱焚。（圖/中時新聞網製）

大、小S遭黃子佼指控嗑藥後，19日在社群發聲明駁斥，強調她們和具俊曄都沒吸毒，大S更因心臟不好完全不能碰毒，面對所有不實指控將保留法律追訴權，同時祝福黃子佼早日康復。

新浪娛樂昨（19日）創立「你相信黃子佼稱大小S嗑藥嗎？」的民調，截稿前已有8.7萬人投票，目前有7.3萬人相信黃子佼，僅2353人力挺大、小S，另外1.1萬人則表態吃瓜。為何落差如此懸殊？許多大陸網友認為原因是形象問題、大S現在身體差、具俊曄在韓頻被傳嗑藥，加上汪小菲、張蘭去年就曾爆料大、小S吃禁藥，種種因素綜合下來，覺得黃子佼說的可信度很高。

多數大陸網友都相信黃子佼。（圖／微博）

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