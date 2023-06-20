士林地方法院蔡姓男審判長16日遭爆料性騷擾年輕女法官，日前的「閃辭」懲戒法院院長李伯道，20日遭週刊爆料涉性騷擾；司法院發言人張永宏20日澄清，之前都未接到性騷擾申訴， 但會立即啟動性騷擾的調查，如果經調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。

70歲的李伯道是司法官學院18期結業，他歷任檢察官及法官，並在最高法院擔任法官及庭長，審判資歷豐富，他在2020年11月4日接任懲戒法院長，今年5月2日總統令准懲戒法院院長李伯道退職，自5月8日生效，李沒有參加6月1日的新舊院長交接儀式也引發外界議論。

司法院發言人張永宏20日表示，關於懲戒法院前院長李伯道遭週刊報導性騷擾一事，在週刊報導前司法院未接獲相關申訴，他說當初李伯道是以身體因素申請提前退休獲准，但媒體已經有這樣的報導，司法院會立即依照性騷擾的相關法制，啟動調查，如果經調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。

張永宏也再一次澄清，沒有收到被害人相關申訴，張永宏有跟時任司法院祕書長、現任懲戒法院林輝煌求證，林說沒有收到被害人的申訴。張永宏說連被害人是誰都不知，目前要先組調查小組，後續將依法律規定進行。

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