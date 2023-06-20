端午節4天連假將至，宜蘭縣警察局將動員3200人次警民力，針對國道5號、蘇花改、重要道路及縣內熱門景點等周邊加強交通疏導。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

端午節4天連假將至，宜蘭縣警察局將動員3200人次警民力，針對國道5號、蘇花改、重要道路及縣內熱門景點等周邊加強交通疏導；預估國5南下尖峰時段為連假前一日21日上午9至晚間12時；另蘇花路廊南下尖峰時段為22日上午5時至下午2時，建議用路人提早規畫行程，避開尖峰時段，以節省行車時間。

此次連假以返鄉及旅遊為主，高公局預估國道交通量約為平日1.5至2倍，南下車潮自21、22日白天陸續湧現，23至24日為出遊尖峰，24至25日則為北返尖峰。

易壅塞時段為21日上午9時至晚間12時、22日上午5時至下午4時及23日上午6時至下午3時；北上尖峰時段為23日下午1時至晚間12時、24日上午10時至晚間12時及25日上午9時至晚上8時；另蘇花路廊南下尖峰時段為22日上午5時至下午2時、北上尖峰時段為24日中午12時至下午6時。

警方說明，22日深夜0時至中午12時及23日上午5時至中午12時，國5封閉石碇及坪林南向入口匝道，並於24及25日下午1時至6時實施蘇澳至頭城北向入口高乘載管制；另22日上午5時至下午5時、23日上午7時至11時、24日下午2時至6時及25日中午12時至晚上8時，蘇花改開放雙向路肩供大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

宜警提醒用路人應養足精神再上路，切勿疲勞駕駛、酒後駕車或超速，夜間行駛應依規定開啟大燈，並隨時收聽警廣掌握即時交通狀況，以確保行車安全。