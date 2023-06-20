去年全台行人交通傷亡事故約有6成發生在路口，台南市政府今天與交通部公路總局嘉義區監理所，偕同全市9大運輸業代表舉辦路口停讓宣示活動，展現提升路口行車安全的決心。市長黃偉哲指出，上個月發生3歲女童走斑馬線過馬路被撞死亡車禍後，從6月至今已取締路口未禮讓行人488件，但「取締不是目的，市府也不缺這點錢」，重點是要讓大家在路口更小心，對行人通行能更禮讓。

至於是否仿效酒駕違規累犯公布姓名及照片的做法，針對高風險違規駕駛也公布照片及全名？黃偉哲則強調，「保證一定會做」，預計8月初公布作法。

黃偉哲還認為，目前的交通安全法規授權公布酒駕違規累犯的照片及全名，但高風險違規駕駛，如在路口撞人嚴重事故或致死，目前並沒有法令授權公布；市府將研議可行適法性，仿效先前酒駕違規累犯中央尚未授權公布時，即在確保個資的情況下，以臉部馬賽克或名字「〇〇」等方法選擇性公布，以達到社警愓社會大眾的效果，預計7月底、8月初會公布作法。

嘉義區監理所所長黃萬益也表示，去年全台交通事故有37萬5000多件，受傷49萬8887人，死亡3085人，其中路口事故占6成。如何降低交通事故的傷亡數字？交通部今年已將路口沒有禮讓行人的罰則提高到3600元，後續法規會再研擬，違規部分將增加交通安全講習。今天藉由9大運輸業共同宣誓，從職業駕駛、道路使用頻率最高的人開始，加強宣導駕駛人「慢、停、看」、行人「停、看、聽」，降低交通意外發生，再將整個道路禮讓文化提升上來。

今天的宣誓活動還安排公車駕駛、計程車駕駛在行駛途中「實境直播」，示範路口停讓作為。（洪榮志攝）

今天的宣誓活動，還安排公車駕駛、計程車駕駛，在行駛途中「實境直播」，示範路口停讓作為。交通局長王銘德指出，根據交通部道安資訊查詢網的數據顯示，台南市去年行人在路口發生交通事故700人，約占整體行人交通事故的5成，但因行人防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，因此邀集本市9大運輸業一齊宣誓，再次宣導路口停讓的重要性，並藉由後續相關推動作為，深化路口停讓觀念，期許各汽車運輸業者共同響應，達成路口「零事故、零意外」的目標。