運動的好處眾所皆知，但你是否好奇，哪一種運動最能延年益壽？對此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，根據研究顯示，無論中、高強度運動都能降低死亡率，但對運動量很大的族群來說，建議多分配一些時間做中等強度運動，如快走、打掃、園藝等。

王思恒在臉書粉絲頁「一分鐘健身教室」發文，引述美國大型研究來說明運動量與死亡率的關係。他首先將運動依照強度分成，中強度運動及高強度運動，前者定義為3～6MET（代謝當量），如快走、打掃、園藝，呼吸有些急促，但仍能完整講一句話；後者定義是，大於6MET（代謝當量），如跑步、登山、足球，會喘到無法講完一句話。

他表示，根據美國大型研究結果顯示，每週做高強度運動150分鐘，即能有效降低死亡率，但超過150分鐘則不會有額外好處，但也不會有傷害；至於中等強度運動則「沒有極限」，每週300分鐘能降低死亡率，即使一週做10小時，仍有額外好處。

總結來說，王思恒指出，每週運動5小時以內，無論中強度抑是高強度對健康都有幫助。而如果目標是活超過百歲，且不考慮運動時間的情況下，那麼大量的中等強度活動似乎是最佳選擇。

所謂的代謝當量（Metabolic Equivalent,MET）是一種評估運動強度的方式，1個代謝當量被定義為每公斤體重每小時消耗1大卡的熱量，以生活例子來看，約等同一個人處在靜坐休息狀態，如看電視時所消耗的能量。此數值也等於每公斤體重每分鐘3.5毫升的耗氧量。