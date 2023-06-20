健康意識抬頭，越來越多人加入健身行列，但有人擔心跑步對膝蓋的影響，醫師表示，根據大型研究，業餘休閒跑者發生膝蓋退化性關節炎的機率只有3.5%，遠低於無運動習慣者為10.2%。膝蓋的軟骨就像肌肉般，能在規律訓練下變得更強壯，且跑步能強健心肺，並降低失智、失能等風險，對健康極有助益。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」貼文表示，跑步是不會傷害膝蓋的，常有患者向他表示，自從膝蓋受傷後再也不敢跑步，擔心會加速膝蓋的磨損。

他表示，科學研究不認為跑步會磨損膝蓋。大型研究顯示，業餘休閒跑者發生膝蓋退化性關節炎的機率只有3.5%、無運動習慣者為10.2%，職業跑者則為13.3%。

他說明，軟骨就像肌肉、骨骼一樣，能在規律訓練下變得更強壯、能承受更多壓力。適度的承重對膝蓋軟骨不只不會傷害，反而有保護作用。此外，跑步強健心肺、骨質，並降低失智、糖尿病、失能、死亡風險，是促進健康極佳的運動方式。

至於跑多少才是適量？他表示，這要看個人的年齡、體重、傷病史、肌力、遺傳而定，80歲與18歲的跑者能承受的訓練量一定不同，沒有適用所有人的標準答案。膝蓋有狀況的人可能需要從低強度、少量多餐的跑走，慢慢增加強度與時間。

王思恒提供一個簡單的評估方式，人跑步後的次日，若膝蓋未變得比原本更痠痛，就表示當天的跑量與強度對此人是合適的。