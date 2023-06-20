立法院20日舉行大法官被提名人審查，國民黨立委李德維表示，大法官是憲法守護者，非常難過蔡英文總統把大法官的提名搞成這樣，大法官人選昨天公聽會沒有面對各界專家學者非常可惜，連民進黨都不屑蔡英文的提名人，在野黨情何以堪？

國民黨立院總召曾銘宗表示，最新民調有6成民眾認為這時候蔡英文總統不該提名這4位大法官，卻不聽人民的聲音，明天投票還是一樣強行通過可以預期，希望所有民眾明年用選票下架蔡政府。

蔡英文公布4位司法院大法官被提名人，立法院加開臨時會處理，19日召開公聽會，有學者認為，被提名人沒出現公聽會，專家學者意見只是打空氣，國民黨立委陳玉珍指出，民進黨是絕對多數，不在乎在野黨怎麼想，真正可以解決是讓政黨輪替，在野聯盟過半，民進黨不懂檢討反省，一直肆無忌憚。

李德維表示，大法官是憲法守護者，非常難過蔡英文總統把大法官的提名搞成這樣，大法官人選昨天公聽會沒有面對各界專家學者非常可惜。

民進黨立委洪申翰表示，大法官還在審查，在野黨可以透過審查包含質詢過程提出疑問要求大法官提名人回答，可以回到一個國會理性監督，說理的方式，最後做決定。

民進黨立委賴瑞隆指出，大法官部分今天會做全院審查，包含詢答，明天會投票這是一個憲政上的機制，尊重憲政上機制任何人選有問題可以透過審查呈現，尊重憲政體制，立法院各委員的審查，相信大家會嚴格把關選出人選。