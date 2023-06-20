20歲張姓男子今天凌晨騎機車返家途中，行經鳥松區美勝七街時竟自撞路旁台電變電箱外的保護柵欄鐵條，不僅倒頭栽，鐵條還插入左小腿。（警方提供／林雅惠傳真）

男暗夜倒頭栽「詭異姿態」腳卡護欄 竟是騎車自撞電箱

20歲張姓男子今天凌晨騎機車返家途中，行經鳥松區美勝七街時竟自撞路旁台電變電箱外的保護柵欄鐵條，不僅倒頭栽，鐵條還插入左小腿，民眾聽見救命聲緊急報119，警消趕到現場鋸斷鐵條，連人帶鐵條送長庚醫院，所幸治療後並無大礙。

張姓男子今天凌晨0時疑似精神狀態不佳，加上天色昏暗，返家途中騎機車行經鳥松區美勝七街128號前，因未注意路旁有電箱而不慎自撞，導致左小腿卡在電箱柵欄上，整個人倒栽蔥懸掛半空，張男動彈不得大聲呼喊救命，民眾聽見後趕緊協助撥打119，消防局出動2車5人前往，警方接獲消防局通報後，也趕到現場處理。

警消趕到後，發現張男意識清醒，但因其左小腿插在柵欄鐵條上，救護人員緊急鋸斷柵欄，將受傷的張男連同鋸斷柵欄送往長庚醫院救治，所幸經治療後無生命危險。

警方對張男實施酒測值為0，張男表示因未注意路旁有電箱而不慎自撞，警方呼籲，民眾深夜駕車上路應開起大燈，注意減速慢行，並隨時留意路況，以確保自身與其他用路人安全。

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