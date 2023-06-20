鑑於新北幼兒園「餵藥案」風波，高雄市衛生局全面稽查市內2702家醫院、診所、藥局，盤點共有145家持有苯巴比妥，另有4名醫師有不當使用苯巴比妥遭查獲，裁定勒令停業、開罰最高33萬元罰鍰。後續衛生局也主動致電通知，至少百人受害，今日專診安排醫療評估共71人。

衛生局表示，6月8日稽查高雄市內2702家醫院、診所、藥局苯巴比妥用藥是否違法，並經過專家會議審議，查獲4名醫師在感冒藥上使用苯巴比妥，最小有2歲以下孩童使用。

後續4名醫師將以《管制藥品管理條例》第6條、醫師法25條及醫療法108條處分，將裁定勒令停業1到6個月，並處11至33萬元不等罰鍰。後續衛生局也主動通知曾服用苯巴比妥民眾可分別至高醫、高雄榮總、高雄長庚、義大(大昌)四家醫院進行專診免費醫療評估，並且開設(07)7230250專線，供諮詢服務。

若有誤服用「苯巴比妥」民眾，高雄市衛生局提供專診諮詢。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

衛生局今日表示，經四大醫學中心專家會議釐清後，衛生局已於昨日起主動電話通知患者百餘人，今日專診安排醫療評估共71人。

據悉，高市府分配病患至4大醫學中心，高雄榮民總醫院將收治約50人、高雄長庚10人、義大大昌醫院20人、高醫則低調未說明，預計今明兩天完成看診評估。