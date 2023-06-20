近日有多份2024總統大選民調顯示，民眾黨參選人柯文哲的支持度竄升，有YouTuber也針對此事進行街頭民調，結果發現不論是四輪族還是二輪族，民眾全都一面倒力挺柯，引起網友討論。

YouTuber「STABBER人車生活」日前到南投參加一場車聚，因近期總統支持度往往能成為各界關注焦點，他們因此針對車圈進行調查，看看車友們偏好的總統參選人是哪位，經過一個半小時的採訪後，賴清德獲得9票、柯文哲獲得48票、侯友宜獲得8票。

有民眾透露全家都是民進黨支持者，但認為賴清德太過斯文，而侯友宜又把新北的治安處理得很好，因此決定挺侯；而在支持賴的民眾裡面，有不少人坦言因為自己是台南人所以選擇支持，也有人認為賴形象較親民；支持柯文哲的民眾，則有不少人說柯很ㄎㄧㄤ、敢說又敢做，因此選擇力挺。

該影片推出後引起不小的討論，不少網友敲碗想知道二輪族對此事是否有不同的想法，「STABBER人車生活」因此前往有機車族勝地之稱的彰化139縣道進行街訪，但因當日上午下過雨的關係，出外騎車的人較少，最後票數分別為賴清德的2票、柯文哲的27票及侯友宜的2票。

值得注意的是，兩次街訪的受眾都對交通議題相當關心，不少人都表態不論哪位參選人能夠獲得最後的勝利，都希望能在交通規劃上用心。