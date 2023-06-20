「布洛克兄弟」公司負責人顏允豐、「乙蝶文創」負責人鄭淇丞，佯稱將舉辦日本動漫航海王展覽、韓團BTS、TWICE、歐美藝人紅髮愛德演唱會，6年來向玫瑰唱片董事長白錦松、藝人康康、前副總統吳敦義的兒子等多名金主詐騙投資，檢方依詐欺等罪起訴，台北地方法院將鄭男判刑6年4月，顏男部分另行審結。可上訴。

檢方調查，顏男2012年宣稱邀請美國知名女歌手瑪麗亞凱莉來台，因短缺2000萬資金且台灣場地客滿而告吹。鄭淇丞（原名鄭元泉）先後成立麥卡、創世紀、展望、乙蝶文創等公司，舉辦過台灣藝人演唱會。

2人從2015年至2021年間，佯稱取得韓團BTS、TWICE，韓綜RUNNING MAN，以及葛萊美得主ED SHEERAN(紅髮艾德)、搖滾團體KINGS OF CHAOS(混沌之王)的海外經紀授權，將舉辦來台見面會或演唱會名美招攬投資。包括前偶像團體5566成員小刀(本名彭康育)、藝人康康(本名康晉榮)、以及玫瑰唱片董事長白錦松、吳敦義次子吳子文等多名金主投資。事後顏、鄭再以協商破局為由未依約舉辦演唱會，金主並發現2人提供的合約是假的，始知受騙。

其中康康曾在節目中爆料，有位替他辦演唱會的金主，宣稱要邀請防彈少年團(BTS)、紅髮艾德來台灣表演，他當時找來唐從聖以及另名圈外友人合資500萬，結果對方錢拿到手後就人間蒸發。

檢警查出，顏、鄭2人將錢挪為私用，其中顏作為還債，鄭除支付前妻生活費外，還常酒店揮霍，包養小姐，檢警估計顏詐騙2601萬餘元，鄭詐騙1億290萬餘元，檢警懷疑被害人不只此數，仍持續清查2人其他詐騙案件。

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