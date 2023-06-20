華研2022年營收8.97億元，年增7.3％，營業利益4.18億元，年增8.8％；業外部分主要受所持有的Cloud Village Inc.股票產生評價產生金融資產未實現損失1.12億元，但因為有利息及租金收入，業外損失降為0.42億元，稅後淨利3.47億元，每股稅後盈餘5.94元。

何燕玲表示，華研的強項是打造新人，也一直在尋找新人，Z世代音樂唱作人77Ke柯棨棋去年挑大樑為BL影集「About Youth默默的我，不默默的我們」打造原創主題曲《Take It Away》與片尾曲《Slow Motion》，今年正式出道，今天晚上將發表首支MV。何燕玲說，華研重新人本質，希望找到有音樂才華、表演特色的新人，但也會重視品行教育；但新人發掘不易，培養新人就像生技股，開發一支新藥要好幾年，華研新人養成至少2年，但這是產業發展必須走的路。

演場部分，去年第4季疫情解封，分別於台北、高雄及新加坡舉辦三場動力火車「都是因為愛」演唱會。演藝經紀收入占去年營收25％，授權占比則75％。今年上半年已經辦了14場演唱會，包括林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」及動力火車「都是因為愛巡迴演唱會」，主要以歐美為主，下半年將回到華人市場，除了動力火車馬來西亞場次即將售票外，郁可唯上海剛剛售票隨即秒殺，今年預計舉辦30場演場會，來自於演場會收入將大幅增加，營收比重也會跟去年差異很大。

華研也將音樂與影視結合，投資戲劇《人選之人-造浪者》近期因時事爆紅，去年投資電影《做工的人》、戲劇《都市懼集》，期盼未來開花結果。

業外方面，主要是大陸網易雲股票，去年未實現損失1.12億元，今年第1季還是損失，第2季已經翻正。但因為是合作平台，有策略上的意義，是否要處分還在持續觀察。