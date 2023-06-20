ECB在過去一年已經升息了4個百分點，以遏制歷史性的高通膨。ECB曾表示，七月可能會再次加息。

ECB鷹派官員Isabel Schnabel在一場演講中說：「我們必須維持高度地以資料為主，寧可做太多，而不是做太少」。

斯洛伐克央行行長Peter Kazimir也認為，如果ECB現在無法拔除通膨，通膨可能在經濟上根深蒂固，並迫使政策在更長時間維持緊縮，給歐元區經濟帶來不必要影響。

但歐洲央行首席經濟學家Philip Lane有不同看法，他認為以資料為主要判斷依據，意味著在未來一兩次會議暫停升息。

Lane在一次活動上說：「依賴(數據)資料，你可能今天不會升息，然後一次會議過後，兩次會議後，到了第三次會議就會說，實際上你應該再次升息了」。

他補充稱，ECB可能七月再次加息，但現在預測九月會議的決定還為時過早，該會議將由即將出爐的資料來決定。

政策「鴿派」官員認為，快速加息尚未在經濟中顯現效果，而較高的融資成本加上成長乏力，將自然而然地為物價增長降溫。

但Schnabel認為，適度的加息可以迅速逆轉，因此風險相對較小。但是根深蒂固的通膨往往帶來長期的經濟痛苦。