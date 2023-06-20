詐欺集團藏身高級大樓內。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

誘博奕假投資網站擷圖。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

南部打擊犯罪中心警方破獲在馬來西亞詐欺集團，該集團藏身在吉隆坡，他們以每月15萬租下處高級社區大樓內，設立假博奕投資網站，且只鎖定台灣人。警方去年破獲該據點，逮到10人，僅2人遭遣返，並於台中持查獲詐欺水房，這波行動共查獲詐欺集團犯嫌28人。

刑事警察局南部打擊犯罪中心掌握1詐欺集團藏身在馬來西亞境內設立據點，於去年10月成立，設立博弈投資網站，以社群軟體、通訊軟體亂槍打鳥，且僅鎖定台灣人，以高獲利等噱頭提供投資連結，待被害人上鉤後，依指示轉匯贓款到人頭帳戶中，等到錢領不出來才知道被詐騙。

警方與國際刑警科駐新加坡聯絡組合作分析情資，與國際科、高雄市刑事警察大隊等單位共組專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦，經國際科駐馬來西亞聯絡組與馬國商業刑偵局共享情資，南打同步派員到馬來西亞與當地警方共同偵辦，去年12年直搗吉隆坡一處高級社區大樓內，他們租賃約60多坪的數豪宅作為詐欺機房、洗錢水房及員工宿舍使用，月租金高達新臺幣15萬元，內裝豪華，連承辦員警都印象深刻。

現場逮捕以許姓男子為首的10名犯罪嫌疑人，其中有1名因案通緝，同時查扣筆記型電腦、11支手機、13臺桌上型電腦、29臺電腦螢幕、網路設備等相關犯罪證物。因當地法令關係，許嫌等8人因裁定罰緩，另外，許及李嫌則遭遣返回台。

另外，今年在台中也破獲詐欺水房，在台共犯收到錢後以虛擬貨幣假交易進行洗錢，初步清查遭詐金額已逾新臺幣3000萬元，被害人約200人，專案小組擴大追查在國內詐欺集團車手、轉帳水房共18名共犯，其中1名負責轉幣的楊姓嫌犯遭羈押，這波行動共查獲詐欺集團犯嫌28人。

由於犯嫌落網後沒有遣返回來，犯罪行為在境外，被害人也非馬國人，所以只能依照當地法令，但台灣警方還是會將案件移送地檢署，若是未到案還是會遭通緝。