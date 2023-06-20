北市一名彭姓婦人因懷疑丈夫搞外遇，在外養小三13年，還送對方BMW，一氣之下在臉書公開女方玲玲（化名）的姓名、住址、工作地點、車牌號碼等個人資料洩憤，沒想到反遭對方報警提告；法官依《個人資料保護法》，判處彭女有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，彭女因懷疑玲玲（化名）與她的丈夫有不正當交往關係，在取得玲玲姓名、住址、店面地址、職業、車牌號碼、銀行帳號等個人資料後，於2021年3月17日至19日，在個人臉書上公開張貼「噁心的上等人完全不承認養小三13年，買車BMW、買房、開護膚店給小三玲玲小姐...」、「還開了十萬的支票給小三」等內容，其中除標記玲玲工作店家帳號外，更公開張貼玲玲姓名、住址、店面地址、職業、車牌號碼、銀行帳號等個人資料，事後遭玲玲報警提告。

法官認為彭女是因懷疑丈夫與玲玲有婚外情，心生不滿揭露她的個人資料，難認彭女利用個人資料，是出於誠信原則、符合蒐集目的且於合理必要範圍，更與《個人資料保護法》第20條第1項但書各款所列的免責事由不符。

法官審酌彭女遇事不思理性處理，在臉書社群網站上，揭露玲玲個人隱私資訊，對其造成難以彌補之傷害，實應予非難；參以彭女犯後坦承犯行，但迄今未能與玲玲達成和解，賠償其損失，法官依犯個人資料保護法第四十一條之違反同法第二十條第一項規定利用個人資料罪，判處彭女有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。