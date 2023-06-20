一名女網友一家4口住在婆家，家中除了公婆外，還有一名不工作、不出錢的小叔，日前婆婆突然對她說「一天只有六百元要讓一家七口吃，怎麼辦？」疑似暗示她給的錢不夠用，她崩潰「老公連自己兒子都吃不飽了，哪來的本事養別人生的兒子（小叔）？」

該女網友在「匿名公社」發文，他的婆家目前住著7口，包含公公、婆婆、丈夫和她，她的2個小孩，「和她（婆婆）不用賺錢也不用出錢的單身小兒子」，兒婆婆日前突然對他說「一天只有六百元要讓一家七口吃，怎麼辦？」疑似在暗示她錢不夠用，讓她發文說「請問大家，媳婦該怎麼回她？」

該女網友說，她與丈夫目前給婆婆的費用被婆婆疑似嫌棄不夠，她事後發文問「兒子該當好兒子？好哥哥？好丈夫？還是好爸爸？」而她說自己目前只有一個想法，「老公連自己兒子都吃不飽了，哪來的本事養別人生的兒子？」文章曝光引起熱議。

其他網友留言「早餐地瓜，中餐地瓜，晚餐地瓜不就好了」、「一人一碗泡麵解決」、「意思是媳婦該出去賺錢了」、「妳要是覺得搬出去住，會比較好，那就不必傷腦筋了」、「不用賺錢也不出錢那位喝西北風，其他一人發一百自己想辦法」、「白飯煮一鍋，一人煎一顆荷包蛋、醬油，完事」、「換作我，我直接給3000，婆婆你煮給我看嘿」、「每個人都吃自己，就不用這麼煩惱了」。