路透社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，烏軍已奪回皮亞季哈特基村（Piatykhatky），這是一個防禦工事完備的前線聚落，靠近通往亞速海（Azov Sea）海岸的直接道路。

烏克蘭軍隊兩週內向俄羅斯防線推進多達7公里，奪回了113平方公里土地，包括皮亞季哈特基村。

馬里亞爾在通訊軟體Telegram上表示，「敵人不會輕易放棄陣地，我們必須為一場艱苦對決做好準備」，軍方「依照他們原應行動的計畫移動；最大的攻擊還在後頭」。

馬里亞爾說，最激烈的戰鬥發生在烏克蘭東部和南部；此外，烏軍正在東部阻止俄軍推進，俄軍在當地集結了包括空襲部隊在內的武力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行夜間影片談話中說，烏軍在部分地區取得進展，同時在其他地區抵禦了益發猛烈的攻勢，但整體結果對烏克蘭有利。

他說：「我們沒有失去陣地，只有解放陣地。而他們只有損失。」

烏軍在Telegram上發布2段影片，內容顯示他們所說奪回皮亞季哈特基村時的攻勢與推進，包括對俄羅斯陣地與車隊的數次攻擊。

影片顯示，濃煙從當地升起，烏軍裝甲車隊沿著鄉間小路前進。影片結束時，烏軍第128單獨突擊旅的士兵拿著烏克蘭國旗站在一棟有柱廊的建築前，宣稱他們已經收復了這座村莊。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120620