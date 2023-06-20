警方將謝男逮捕到案。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

田心謝氏陳留堂。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

木門遭謝男撞破。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣歷史建築「田心謝氏陳留堂」，昨天19日下午3點多，遭到47歲謝姓男子騎車闖入，並衝破木門毀損古蹟，謝男自稱是謝氏陳留堂子嗣、精神不穩，經查謝男曾多次搗亂，昨天又再犯，警訊後20日依毀損公物罪嫌將他送辦。

田心謝氏陳留堂位於苗栗市，建於1932年，迄今有90年歷史，其建築融合客、日、洋等樣式，見證日治中期各式工法及材料運用發展，2009年由苗栗縣政府登錄為縣定歷史建築，縣府文化觀光局去年也向客委會爭取3800萬元修復，目前作為文史典籍展示及客家禮俗等文化教學傳承空間。

未料，昨天下午3點多，在謝氏陳留堂未對外開放的時間，謝男突然騎機車闖入，先是脫去安全帽、上衣、短褲跟鞋子，接著打赤膊騎機車，加速衝撞古蹟廂房木門，並在闖入後砸破多扇門窗玻璃，更拆下裡頭匾額等行為。

也因謝男入侵，觸發保全系統，警方接獲轉報，派員前往，當場將謝男逮捕，謝男當時精神恍惚，直說自己是後代繼承人，警方訊後則將他依法送辦。