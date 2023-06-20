主持人黃子佼昨（19）日遭指控強吻少女拍裸照，而黃子佼發出3則影片坦承性騷並道歉，同時爆出13位藝人的黑料，其中也包括吳宗憲：對此，吳宗憲今早發文回應「海水退了知誰沒穿褲」。

吳宗憲稍早回應有關黃子佼的言論，開頭便直言「現在海水退了，我們終於知道⋯⋯誰沒有穿褲子，每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？」他表示，自己不會有作奸犯科的行為，因為這是吳家的家教，「我像我父親一樣；每天在做研發，幾十種產品都是世界第一！一生都沒有做過任何下流的事！所有的爛事，過去不會，現在沒有，將來我們就接著看！」

黃子佼揭13位藝人黑料。（圖/中時新聞網製）

此外，他狠酸，黃子佼「佼佼～～～我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙！連我的車尾燈你也看不到！過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來⋯⋯有一天；我演藝圈不幹了！那就輸我更多囉！」而他也提到，直到昨日看了黃子佼才發現「原來平常看你那麼忙，都在演藝圈裡面，幹些什麼？果然是戰功彪炳，一個接一個⋯⋯烈女怕纏郎，圈子裡面的傻女孩還蠻多的⋯⋯哈哈哈哈」最後更寫下「未完待續」引發外界猜測。

事實上，黃子佼昨（19）日爆料吳宗憲愛情邏輯觀念影響自己很深，更不滿直說：「現在這幾年他很敢說嗎？就什麼事情他都最大嗎？最近他在講他謝和弦什麼告贏了拿了幾萬塊，我也是覺得很悶很不爽。人家孩子也剛出生，你在那邊講這幹嘛炫耀我這個幹嘛？我了解。他也是一個欠錢不還的人」，對此，吳宗憲隨即回應「真的應驗，人帥真好，人醜性騷擾。但是說欠錢，那可就要去法院幫我澄清了」。

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