針對苯巴比妥用藥情形，高市府「以藥追人」清查全市2702家醫院、診所和藥局，揪出4名醫生有不當用藥情形。經查近1個月有百餘名患者服下苯巴比妥，昨起已致電通知。對此，國民黨高市立委參選人曹桓榮、陳美雅跳出來痛斥，市長陳其邁只會甩鍋給醫師，要求他道歉及說明白。

高市府擴大清查苯巴比妥流向，共有145家醫院、診所、藥局等持有苯巴比妥，其中4名醫師有不當用藥情形，16日已裁定停業1到6個月並科以罰鍰。市府昨起也主動致電通知患者百餘人，今日專診安排醫療評估共71人。

對此，國民黨第2選區立委參選人曹桓榮痛批，市府前天深夜緊急更改市長行程加開記者會，搶在國民黨開記者會的前半小時，公布4名不當用藥醫師並停業裁罰，連本來要出席國民黨記者會做客觀評論的醫師也疑似遭施壓不准出席，時間點如此湊巧，醫師出席記者會都被封口？市府這樣的手段，難道是在政治操作？

曹桓榮表示，民進黨連日來質疑幼教人員餵藥，結果高市府記者會讓民進黨集體翻車，原來高雄真的有民眾因不當用藥受害其中，此次風波也造成親師關係不信任、醫病關係緊張，他質疑要不要比照民進黨的標準，要求市長和局長下台負責？身為前公衛醫師、前民進黨主席的市長陳其邁要不要出來道歉？

國民黨第6選區立委參選人陳美雅則認為，如今幼保人員因民進黨政治操作而受到抹黑與汙名，家長也都人心惶惶，針對幼童開藥，什麼能用、什麼不能用，政府應從源頭做管控機制，用藥不當不只是孩童可能有問題，長期用藥的成人也有可能有一定程度的影響，也應該要被重視。

陳美雅還痛批，若政府連這點都做不到，談什麼保護人民，政府應檢討自己的用藥規定警示機制，而非甩鍋給幼兒園及醫師。身為前公衛醫師市長陳其邁應該出來說清楚講明白，而並非轉移話題四處獵巫，現在把風向轉成醫師開藥問題。