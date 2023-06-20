2024總統大選如火如荼展開，民眾黨主席柯文哲5月初登記參選時，曾喊出「重啟服貿」，而柯文哲也可以說是服貿最大的受益者，對此，民進黨立委洪申翰表示，柯文哲不只沒有中心思想，還是投機的政客，現在之所以重啟服貿，是想要爭取藍營選票。

民進黨立委賴瑞隆指出，這個時間點提出來是跟柯文哲要強力爭取藍營選票有關，這樣狀況更不適宜，為了政治考量犧牲台灣長遠利益，台灣人民不會買單；洪申翰說，柯文哲很多言行跟主張，都是爭取藍營選票，把侯友宜邊緣化，為了這個政治競爭的態勢，柯文哲不惜違背過去太陽花運動的得利者，現在說要重啟服貿，可以看的出來這個投機政客並不值得信任，接下來大家會檢視柯文哲的本質，看到他的立場上不只是游移不定，而且挑他當下利益之所在，就會說什麼話、做什麼事情，這是非常不可取的。

賴瑞隆指出，服貿問題過去引發政治紛擾，從這段時間看來，謝金河董事長也提到，當台灣和中國大陸緊密的時候，經濟不見得是最好的時候，2016年大選台灣人民也展現態度和想法，在這個時間點，特別中國大陸經濟往下走、內部債務問題嚴重，台灣是否要處理服貿問題，這個時間點提出來不恰當。

賴瑞隆說，柯文哲想要強力爭取藍營選票支持有關，如果這樣狀況更不適宜，政治是長遠的，如果是為了短期政治考量，犧牲台灣長遠利益，台灣人民不會買單，服貿問題經過長時間爭議，這段時間台灣走向全世界的路有更好的效果，不管跟美國或日本，還走回跟中國老路，中國是威權政體說停就停，給你的東西能馬上停止，有高度的風險。