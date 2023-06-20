美國國務卿布林肯19日會晤大陸國家主席習近平。外交部今天表示，對於美中高層互動情形，台美一向保持密切聯繫。布林肯此行重申美方關切中國在台海的挑釁行徑，重申恪守台灣關係法及六項保證。對於美方一再公開強調支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示歡迎及肯定。

布林肯在會晤習近平後，結束2天的大陸行，於19日晚間離開北京前往倫敦。外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人劉永健指出，外交部一向密切關注美中高層互動，而目前台美之間互信的良好溝通，管道也至為暢通，對於美中高層互動情形，台美一向保持密切聯繫。

他說，在布林肯啟程訪中前，國務院亞太助卿康達及白宮國安會印太事務協調人坎博於6月14日就布林肯國務卿此次出訪向媒體簡報，公開表示美方將重申維護台海和平穩定的立場，強調過去兩年來許多國家及組織均已明確表示維護台海和平穩定攸關其利益。此等清晰闡明台海穩定為全球關切的聲明是重要發展。美國立場為持續以清晰、跨黨派與堅定的決心，維護台海和平穩定。

劉永健表示，布林肯在本次訪問中國期間，重申美方及越來越多國家共同關切中國在台海的挑釁行徑，強調維繫台海和平穩定的重要性，表示美方將恪守《台灣關係法》及「六項保證」承諾，確保台灣具備自我防衛能力。

布林肯並指出，全球50％貨運通過台海、70％先進晶片在台製造，台海危機將造成全球巨大經濟後果，無一國家可倖免。對於美方一再公開強調支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

劉永健強調，歷任美國政府均恪守《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾，拜登政府更持續以具體行動展現對台海安全的重視與支持；台海和平穩定是印太地區安全與繁榮的核心，我國政府將持續深化與美國及安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。