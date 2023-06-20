長輩的刻板印象，是許多新手媽媽帶小孩的惡夢，一名女網友今天求助婦產科名醫蘇怡寧，婆婆叫她別再給小孩穿襪子，會害小孩腳掌長不大，讓蘇怡寧忍不住反問，「所以你婆婆整天都戴帽子，導致腦子長不大？」神回覆笑翻許多網友。

蘇怡寧今天在臉書貼出一名新手媽媽詢問，嬰兒整天穿襪子會導致腳長不大嗎？因為婆婆這樣教育她，叫她不要再給小孩穿襪子了。對此，蘇解釋穿襪子跟裹小腳不一樣，不會讓腳長不大，假設這理論成立，婆婆難道是整天都戴帽子，所以腦子長不大？

蘇怡寧的回應一出許多網友都笑翻，連醫師許嘉珊也留言「古代的裹小腳方式原來都太費工了，怎麼沒想到穿襪子就可以了呢？」還有人表示「這個太好笑了，要是這個理論成立，男人都不用穿褲子了」、「曾經聽過+1，照這種說法，只要穿緊身衣就不會變胖？」、「女生也不能穿胸罩了！」

根據《ETtoday》報導，開業小兒科診所院長柳雱邁醫師表示，新生兒體溫調節中樞不發達，且皮下脂肪較薄，容易受外在環境溫度變化影響，導致體溫過低或過高，所以家長若發現小孩四肢冰冷，穿襪保暖是可以的。