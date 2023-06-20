酷暑即將到來，桃園國民運動中心引頸期盼的游泳池也即將在暑假開放，為強化運動中心應變能力及消防人員搶救技能，桃園市政府消防局第一大隊20日出動各式消防車10輛和消防人員33人，前往桃園國民運動中心進行搶救演練，並檢核場所自衛消防編組能力。

演練模擬運動中心2樓辦公室，因電氣因素不慎起火，員工立即啟動自衛消防編組，第一時間疏散於各樓層運動的民眾及志工，通報班、滅火班及避難引導班亦依照編組各司其職，在災害發生當下緊急應變。

情境設定有1名受困民眾在5樓室外攀岩場等待救援，另有1名員工於疏散時不慎失聯。消防人員運用「科技救災」的思維，利用大隊指揮車配置之高清晰空中攝影機進行拍攝，將即時影像傳送至指揮站，並使用救災平板調閱場所平面圖及救災能量，用以輔助救災決策，大大提升消防搶救效率及安全性。現場指揮官在確認狀況之後，立即指派消防人員架設導光索入室進行人命搜救，同時於火場外部利用雲梯車升梯，快速搶救5樓的受困人員，也順利將民眾一一救出。

桃園市政府消防局第一大隊三民分隊分隊長黃柏豪表示，暑假將至，許多場所將迎來大量人潮，業者平時除了維護管理消防安全設備外、員工也需落實防災訓練，以強化火災預防與緊急應變能力，達到「落實防護，保障安全」之防災目的。