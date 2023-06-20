雄獅董事長王文傑表示，觀光旅遊產業在2020年疫情爆發後遭遇世紀重創，非常感謝股東、董事會支持，以及集團高階主管及全體同仁能沉著並採取對策。由於旅遊生活仍是全球人類必需品，隨著國境開放、疫情解封，相信會迎來非常好的產業榮景。

雄獅2022年合併營收33億元、年增87.26％，營業虧損7.9億元、虧損年減17.77％，為近3年最佳。惟因政府補助大減導致業外收益驟降83.96％，使歸屬母公司稅後虧損6.84億元、虧損反年增達45.6％，每股虧損8.91元，雙創歷年低點。

雄獅董事長王文傑指出，去年仍是旅遊業充滿挑戰的一年，所幸10月中旬迎來國門開放、春燕來到的解封時刻，出境團體旅遊營收陸續恢復動能。因應後疫情時代旅遊開始轉向小團體自由行，雄獅去年第四季出境自由行營收動能已恢復至疫前逾6成。

受惠旺季出國旅遊需求暢旺，營收規模復甦配合成本控管效益顯現，雄獅2023年首季本業終止連12虧，歸屬母公司稅後淨利0.93億元、每股盈餘1.08元，終止連11虧、雙創近4年高點。前5月自結合併營收65.98億元、年增達6.76倍，為近4年同期高點。

雄獅表示，出境團體及自由行營收陸續恢復動能，上半年歐洲及日本市場需求持續增強，東南亞也有明顯提升，並透過包機持續擴大營收動能。同時，雄獅持續深耕國旅，深化鐵道觀光佈局，主打低碳旅遊趨勢，目前國內外團體及自由行皆穩定成長中。

受惠國際航班恢復及獎勵旅遊大單，配合推出多個日本二線城市包機助攻，雄獅整體營收約恢復疫前6成水準。目前歐洲7～9月暑假檔期幾乎完銷、訂單已收到第四季，預估歐洲今年營收可望恢復疫前9成。而東北亞及東南亞7月銷售狀況亦達逾8成。

而雄獅同步深耕主題旅遊，除推出南美洲單國深度遊，亦持續發展馬拉松及登山等運動主題旅遊。其中，富士山登山7、8月收到逾千人報名，並獨家與緯來體育台合作帶旅客前進F1賽車2023年拉斯維加斯大獎賽現場，加上郵輪市場逐漸復甦，對今年整體營收樂觀看待。

展望後市，面對疫後旅遊復甦及總體經濟不確定性影響，王文傑表示，雄獅今年聚焦四大發展策略，包括持續深耕台灣、國際化布局、建立資本化鏈結、藉由科技數位方式提升顧客體驗及創造新流量入口，往國際化、數位化、資本化方向前進，為股東創造更多價值。

王文傑指出，雄獅將深入推進國際化布局，開拓更多海外市場，提高產品品質及服務水準，並透過技術創新實現更高效率及獲利能力。同時，將推進資本運作，擴張產業鏈布局推動業務成長，並籌組旅遊產業創投基金，投資旅遊科技推動產業升級，塑造旅創生態系統。