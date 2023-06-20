清潔隊員撿到包後趕緊報案。（曹婷婷攝）

台南市仁德區清潔隊員鄭晴中日前協助仁德防治登革熱投藥工作，一早騎車行經德糖路的高速公路涵洞路口，發現一個黑色包包，定睛一瞧，壞掉拉鍊處「開口笑」露出一疊鈔票，他趕緊報警處理，掉錢的8旬賣菜阿嬤剛好也去報警，壓根沒想到遺失的14萬多元現金居然能失而復得，相當感謝清潔隊員拾金不昧。

仁德區上周起因傳出首起本土登革熱病例，市府及公所連日來都積極忙著防治、擴大採檢與清理當地環境，期能遏止登革熱蔓延。上周六，環保局與衛生局派員展開噴藥、化學防治等工作，清潔隊員鄭晴中當天一大早5點40分趕往防治地點集合前，意外拾獲黑包，沒想到包內居然有一大疊鈔票，他到場集合後，隨即請示隊長同意後，就趕去德南派出所報案。

幾乎在他拾獲包包的同時，遺失包包的賣菜阿嬤也到派出所報案，表示騎車騎到一半，包包帶子壞了，整個包不翼而飛，包內有14多萬元現金，焦急不已。警方原本還在安撫賣菜阿嬤，結果，鄭員就帶著一個黑色包包現身，經清點，內有現金14萬3898元，吻合阿嬤所稱金額，讓賣菜阿嬤頻稱謝，「遇到好人，真感謝！」

鄭晴中擔任清潔隊員24年，他說，之前也撿過支票、現金等，但第一次撿到這麼大筆金額，他說，當下只想著掉錢的人一定很緊張，可以物歸原主，他也覺得很開心。據了解，阿嬤已經不是第一次掉錢，警方也提醒老人家「要注意保管錢財，不是每次都能遇到好人！」