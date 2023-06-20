高雄63歲黃姓婦女昨日到銀行匯款42萬元，聲稱是要批發衣服的貨款，行員起疑報警。警方獲報到場，其中一名李姓員警見到黃婦時，頓時傻眼，因黃婦上月才遭詐騙近400萬元，當時到派出所找李警幫忙報案。後續經過李警耐心跟黃婦勸說之下，黃婦才打消了匯款念頭，守住了自己的養老金。

19日中午11時許，黃婦前往前金區中正四路某銀行，向行員稱是批發衣服的貨款，請行員匯42萬元至指定帳戶，但行員向黃婦詢問其他問題時，黃婦卻表現的支支吾吾，無法交代確實的答覆，令行員起疑報警求助。

新興分局前金分駐所員警獲報到場，其中李警見到黃婦時，頓時傻眼，據悉，黃婦5月時透過臉書廣告進入詐騙集團假投資群組，誤信群組內「分析師」穩賺不賠的操盤，遭詐385萬元。當黃婦6月初到派出所報案時，就是李警幫忙處理。

此次李警再見到黃婦，他無奈搖搖頭，但還是耐心得跟黃婦勸說她是又一次誤入了假投資圈套，所幸經過李警一番解說之下，黃婦終於醒悟，打消了匯款念頭，守住了辛苦存下的養老金。