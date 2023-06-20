國民黨總統參選人侯友宜昨晚赴台大和學生座談，提出和蔡英文總統版本有別的「4個堅持」，包括堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，這是國民黨的強項，蔡政府執政台海成為世界上最危險的地方，大家有目共睹。

曾銘宗指出，這是國民黨的強項，也是侯市長的強項，尤其是他主張在中國民國憲法底下，回憶一下總統明年520就職，必須遵守中華民國憲法，所以兩岸論述回歸憲法是正確的，大家質疑不管是蔡英文總統或副總統賴清德當時就任時，對外宣示他們要恪遵中華民國憲法，結果有嗎？

國民黨立委陳玉珍指出，兩岸和平交流是國民黨強項，剛剛去廈門回來，到台商協會訪問，很多台灣子民在外打拚，對於民進黨兩岸關係處理不好，事實上有很多意見。

國民黨立委陳玉珍指出，兩岸和平交流是國民黨強項，剛剛去廈門回來，到台商協會訪問，很多台灣子民在外打拚，對於民進黨兩岸關係處理不好，事實上有很多意見。（本報資料照片）

她直言，民進黨不是不想跟大陸往來是沒有能力跟大陸往來，只能像鴕鳥埋起來，18日布林肯到北京訪問中美兩大強權，還公開說不支持台獨，即便兩國競爭還維持一定交流，高層都還在往來，民進黨不能把自己頭埋在沙子裡頭。