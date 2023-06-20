台灣Me too運動從政治圈、演藝圈甚至到藝文圈，不禁讓人人心惶惶，究竟還有多少未爆彈未引爆，有美魔女封號的胡文英，日前就在臉書發文揭露遭性騷的不堪過往及細節，讓她氣到直接爆走。

胡文英表示近來性騷事件頻傳，讓她回想到過往跟友人去香港玩，在接近午夜準備要回飯店的路上，突然被一名年輕男子衝過來襲胸，另一手則是抓住她的下體，得逞後便加速離開消失在巷子裡，另一次則是在大陸深圳過海關時，由於人多到像擠沙丁魚般擁擠，竟被人用性器官頂，接著還遭對方伸出鹹豬手摸下體，雖然氣到回頭大吼色狼，但由於人潮擁擠，根本不知道是誰下的手，讓她怒斥此行徑根本是「荒謬囂張至極」。

胡文英也藉著過往經歷呼籲這些「登徒子」，切勿以身試法，更向所有女性朋友喊話：「遭受到不公平的對待立刻站出來，勇敢的面對」，對此，網友紛紛回應：「大聲吆喝就對了」、「說實話，妳一定會遇到這樣的事情」、「去學防身術來保護自己」、「惡劣的行為」、「那些變態真的很下賤」。

胡文英雖然揭露遭性騷的過往，但也不忘曬出火辣比基尼照造福粉絲，只見她在海邊擺出各種撩人的撫媚姿勢，不僅全身雪白肌膚被看光，一對傲人的北半球幾乎要從泳裝炸出，養眼的清涼畫面讓人看得血脈賁張。

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