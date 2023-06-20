在警方及救護人員勸說下，順利將王女送醫治療。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名30歲王姓女子，日前獨自坐在車內意圖輕生，友人得知後急向內湖分局大湖派出所報案，巡佐林振銘及員警闕誠漢、謝承樺等人立即趕赴現場，及時將王女從鬼門關前拉回。

大湖派出所日前接獲一名男子報案，指其王姓友人因相依為命的父親過世，一時想不開意圖輕生，員警獲報後立即趕到王女家中，卻未發現王女的蹤影。

警方再透過手機的緊急定位功能進行尋找，終於在內湖區大湖街巷內發現正坐在車上欲輕生的王女，最後在員警及救護人員合力勸撫下，順利從死神的手中將王女拉回，及時挽救一條寶貴的生命，並隨即送往內湖三軍總醫院檢查及治療，王女友人非常感謝警方的積極協助，才阻止憾事發生。

內湖分局表示，身邊如發現親友有情緒低落、憂鬱或有輕生意念等情形，應多加施予關心、陪伴，以避免發生無法挽回的憾事，多一分關心，少一分遺憾。

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