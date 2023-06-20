美國探訪鐵達尼號殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出發後失聯。

美國一艘參觀大西洋海底「鐵達尼號」沉船殘骸的旅遊潛水器18日出發後失聯，上頭載有英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）等人，美國海岸防衛隊昨（19）日指出，推測潛水器只剩下70至96小時的氧氣可用，可能「卡在」海底的鐵達尼號殘骸中，如果真是這樣，現階段海岸防衛隊「沒有能力」到場援救。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）、路透社報導，美國旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）的潛水器「泰坦號」（Titan），18日清晨4時從加拿大紐芬蘭（Newfoundland）省東岸的聖約翰（St. John's）出發，前往聖約翰以南700公里、1萬2500英尺（約3800米）深的海床觀賞鐵達尼號殘骸，不過泰坦號出發後不久就失聯。

"Having listened to the timescale it's very worrying"



Former Rear Admiral Chris Parry speaks to @skysarahjane after a submersible which takes tourists to see Titanic wreck has gone missing in the Atlantic Oceanhttps://t.co/xYn6DYIdfR



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/CDq7BTGVuV — Sky News (@SkyNews) June 19, 2023

美國海岸巡防隊少將毛傑（John Mauger）昨日下午在記者會上表示，泰坦號是在下沉後1小時45分與母艦失聯，推測截至當時，艙內仍有70至96小時的氧氣可供5人使用。

他說周日下午接獲失聯通報後就立即從水面、空中展開搜救行動，同時也在水下偵測泰坦號，他坦言搜救任務「非常複雜」，因為潛水器位在非常偏遠的海域，「這是非常偏遠的海域，在這個區域進行搜救是一項挑戰」。

毛傑也坦承泰坦號可能卡在鐵達尼號的殘骸中，如果真是這樣，美國海岸巡防隊將沒有能力抵達現場。

美國探訪鐵達尼號殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出發後失聯，美國海岸防衛隊推測泰坦號可能卡在鐵達尼號的殘骸中。圖為鐵達尼號船頭殘骸資料照。（資料照／路透社）

「我們沒有能搜索海底的設備…（殘骸）有許多碎片，所以定位會很困難」，他說：「我們現階段沒有能力。」

不只美國海岸巡防隊，美國各政府機構、美國海軍、加拿大海軍及民間深海公司都加入搜救行動。毛傑說，現在的搜救重點是盡可能地深入該區域，全盤了解搜救工具的能力，他說美方的空中設備能進行視覺及雷達搜尋，加拿大軍方能下放聲納浮標並監聽。

美加全力搜索失聯的鐵達尼號觀光潛艇。

泰坦號一共載有5人，通常有一名駕駛員及一名專家，以及另外三名付費旅客，據天空新聞網（Sky News）報導，目前已知船上包括58歲英國億萬富豪、探險家哈定、法籍潛水器駕駛員納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet），以及海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）。

A UK billionaire, French submersible pilot and the CEO of the company that supplied the vessel are believed to be three of the people that were on board https://t.co/PdtuffCzJM — Sky News (@SkyNews) June 19, 2023

泰坦號長約6.7公尺，重達1萬432公斤，包括下沉及上升，每一次探訪鐵達尼號的旅程共計8小時，潛水艇上的氧氣能供應5人使用96小時。

讓救援行動難上加難的另一原因是，泰坦號無法在水下自主航行，主要仰賴母艦發射訊號，指引方向。

去年才搭乘過泰坦號的美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者波格（David Pogue）表示「顯然再也沒有回應」，他說泰坦號的門外安裝了插銷，因此乘客等於是從門外被密封在艙內，就算潛水器浮出水面也「無法逃生」，艙外必須有人員協助，乘客才能出去。

鐵達尼號（Titanic）1922年從英國南安普敦（Southampton）出發駛往紐約，途中撞上冰山沉沒，2200名乘客與船員中有超過1500人喪生。鐵達尼號的殘骸主要有2大部分，船頭及船尾相距2600英呎（約792公尺），破碎的殘骸周遭散落許多碎片。