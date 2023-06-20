美國探訪鐵達尼號殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出發後失聯。

美國一艘參觀大西洋海底「鐵達尼號」沉船殘骸的旅遊潛水器18日出發後失聯，上頭載有英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）等人，美國海岸防衛隊昨（19）日指出，推測潛水器只剩下70至96小時的氧氣可用，可能「卡在」海底的鐵達尼號殘骸中，如果真是這樣，現階段海岸防衛隊「沒有能力」到場援救。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）、路透社報導，美國旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）的潛水器「泰坦號」（Titan），18日清晨4時從加拿大紐芬蘭（Newfoundland）省東岸的聖約翰（St. John's）出發，前往聖約翰以南700公里、1萬2500英尺（約3800米）深的海床觀賞鐵達尼號殘骸，不過泰坦號出發後不久就失聯。

美國海岸巡防隊少將毛傑（John Mauger）昨日下午在記者會上表示，泰坦號是在下沉後1小時45分與母艦失聯，推測截至當時，艙內仍有70至96小時的氧氣可供5人使用。

他說周日下午接獲失聯通報後就立即從水面、空中展開搜救行動，同時也在水下偵測泰坦號，他坦言搜救任務「非常複雜」，因為潛水器位在非常偏遠的海域，「這是非常偏遠的海域，在這個區域進行搜救是一項挑戰」。

毛傑也坦承泰坦號可能卡在鐵達尼號的殘骸中，如果真是這樣，美國海岸巡防隊將沒有能力抵達現場。

美國探訪鐵達尼號殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出發後失聯，美國海岸防衛隊推測泰坦號可能卡在鐵達尼號的殘骸中。圖為鐵達尼號船頭殘骸資料照。（資料照／路透社）
美國探訪鐵達尼號殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出發後失聯，美國海岸防衛隊推測泰坦號可能卡在鐵達尼號的殘骸中。圖為鐵達尼號船頭殘骸資料照。（資料照／路透社）

「我們沒有能搜索海底的設備…（殘骸）有許多碎片，所以定位會很困難」，他說：「我們現階段沒有能力。」

不只美國海岸巡防隊，美國各政府機構、美國海軍、加拿大海軍及民間深海公司都加入搜救行動。毛傑說，現在的搜救重點是盡可能地深入該區域，全盤了解搜救工具的能力，他說美方的空中設備能進行視覺及雷達搜尋，加拿大軍方能下放聲納浮標並監聽。

美加全力搜索失聯的鐵達尼號觀光潛艇。

泰坦號一共載有5人，通常有一名駕駛員及一名專家，以及另外三名付費旅客，據天空新聞網（Sky News）報導，目前已知船上包括58歲英國億萬富豪、探險家哈定、法籍潛水器駕駛員納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet），以及海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）。

泰坦號長約6.7公尺，重達1萬432公斤，包括下沉及上升，每一次探訪鐵達尼號的旅程共計8小時，潛水艇上的氧氣能供應5人使用96小時。

讓救援行動難上加難的另一原因是，泰坦號無法在水下自主航行，主要仰賴母艦發射訊號，指引方向。

去年才搭乘過泰坦號的美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者波格（David Pogue）表示「顯然再也沒有回應」，他說泰坦號的門外安裝了插銷，因此乘客等於是從門外被密封在艙內，就算潛水器浮出水面也「無法逃生」，艙外必須有人員協助，乘客才能出去。

鐵達尼號（Titanic）1922年從英國南安普敦（Southampton）出發駛往紐約，途中撞上冰山沉沒，2200名乘客與船員中有超過1500人喪生。鐵達尼號的殘骸主要有2大部分，船頭及船尾相距2600英呎（約792公尺），破碎的殘骸周遭散落許多碎片。

文章來源：Titanic tourist submersible goes missing with search under way
文章來源：Titanic tourist submarine 'may be stuck in ship's wreckage 12,500ft below Atlantic': Cold War sonar plane and second sub deployed in race against time hunt for vessel that has 60 hours of air left and has been missing for more than 24 hours
文章來源：What we know about the passengers on board missing Titanic submersible
文章來源：U.S., Canada team up in Titanic submersible search
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