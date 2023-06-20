中國大陸國務院總理李強展開上任後首度外訪，乘坐「包機」抵達柏林。相較於過去10年，前任總理李克強出訪都是搭「專機」。現在李強出行由專機變成包機。

星島日報分析，中共十八大之前，政治局常委出行都是乘搭專機。所謂專機，就是領導人專用，不做其他用途，各種辦公、通訊、安保設施都是常態配備。包機則是臨時包租民航飛機。十八大之後，推出規範政治局委員行為的八項規定，「規範出訪活動」方面明確提出：「中共中央總書記、國務院總理出訪乘坐專機，其他中央政治局常委出訪根據工作需要可乘坐民航包機或班機，如需乘坐民航包機，須報中央批准。」

換言之，只有總書記、總理出訪可以乘搭專機，其他政治局常委只能乘搭包機。中共二十大之後未聞修訂八項規定，因此乘搭包機應該是李強主動提出，以顯示自己與其他常委無異。

根據中共《憲法》，國務院即中央人民政府，是最高國家行政機關。作為中共總書記習近平主政浙江時期的大管家，李強當然深得信任，上任之後馬上作出新定位—國務院是黨中央的執行機構，要堅定維護「習核心」，當好執行者、行動派、實幹家。

與此同時，《國務院工作規則》作出修訂，工作指導原則部分刪去「毛鄧江胡」，剩下「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，並增設學習制度，重點圍繞貫徹領袖的要求及講話。

習近平今年5月帶領3名政治局常委巡視雄安新區，包括李強、中央書記處書記兼中辦主任蔡奇、常務副總理丁薛祥。總理陪同總書記視察，也是「史無前例」，顯示新任總理處處維護習近平權威，將自己定位為「行政院長」。