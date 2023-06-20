國民黨總統參選人侯友宜昨赴台灣大學與學生座談，席間談到「國防論述」時提到「備戰不啟戰」、「團結台灣」，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡事後發文，批評侯友宜抄襲柯文哲；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，陳發言人要有根據，柯市長才是長期抄襲國民黨政見，我們在立法院黨團開過多少記者會，根本是柯文哲抄襲國民黨主張。

曾銘宗批評，柯市長長期抄襲國民黨政見，陳發言人要有根據，立法院在黨團開過多少記者會，根本是柯文哲抄襲國民黨主張，他的發言人朝野攻防可以但是要有事實當根據，請她認真一點。

國民黨立委陳玉珍說，據她觀察，陳智菡在民眾黨是主戰派，民眾黨跟國民黨都是百花齊放，民進黨反而是威權的政黨不敢自由發出聲音，陳智菡說法是否代表大部分或柯文哲的意見有存疑，他可以有自己的意見表示，侯市長風格跟柯文哲風格完全不同怎麼可能抄襲，柯文哲做事自由奔放，侯市長做事小心穩健，完全是不同的，這樣講是比較不客觀。