美系外資表示，聯發科自10月底以來股價上漲39%，更勝台股加權指數得漲幅35%，有鑑於智慧型手機SoC(系統單晶片)市場復甦疲軟，下半年價格競爭加劇；再者，華為手機的回歸將侵蝕OPPO、VIVO、小米市占，以及二手智慧機市場的活絡，均對聯發科不利；另外，聯發科所期待的新成長動能(包括汽車、蘋果、ASIC等)，要真正發酵似乎還需要時間。故綜合上述3項推估，將聯發科目標價由800元調降到750元、評等由加碼調降到中立，不僅如此，也進一步調降聯發科2023年、2024年EPS，幅度分別為12%以及20%。

美系外資針對上述3大推估進一步說明，該外資表示，儘管大陸下半年智慧型手機市場有成長機會，但SoC的激烈競爭，對聯發科毛利率帶來風險，儘管大陸智慧機市場下半年可能會有補貨潮，但復甦的步伐和持續性仍然存在不確定。此外，華為在大陸高端市場捲土重來，下半年市占率上看9~10%，恐將對聯發科不利，因為華為獨家使用高通SoC(4G)於其中高端型號，如果華為最終確保5G安全許可(推估機會不大)，則可能會對聯發科更加不利。另外，新的Android智慧手機市場的整體潛在規模 過去兩年隨著二手慧能手機的持續增長而萎縮年，二手機市場在2022年全球已達到約1億支，其中大部分為iPhone。

美系外資表示，隨著高庫存持續存在，SoC定價變得更加激進，且市場需求疲軟，價格競爭正在向中高端機型蔓延，儘管聯發科似乎仍然堅持保守的定價策略，但相信在大陸智慧型手機市場持續低迷下，聯發科下半年可能會採取積極應對措施，導致出現一些對毛利率不利的因素。

至於非手機產品上，美系外資表示，聯發科在多個新領域上持續努力，包括汽車、企業ASIC(客製化晶片)等，但相信這些在未來2~3年內貢獻可能會非常小，而且不太可能成為有意義的營收驅動因素。而與輝達的汽車合作夥伴關係儘管不是單打獨鬥，但Design win最早可能要到2026~2027年，另外，聯發科的企業ASIC努力也落後競爭對手(如Broadcom和Marvell)。