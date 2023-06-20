日股20日表現不佳，以日經指數早上收盤行情來說，暫時收跌0.62%。不過，日本最大的貿易公司三菱商事（Mitsubishi），卻一度大漲5.7%，丸紅（Marubeni）大漲5%，住友商事（Sumitomo）也上漲3%。

4月份，巴菲特親訪日本，表示要提高當地貿易公司的股份，這些大商社股價就開始起漲。以三菱來說，分析師在過去一個月將其目標價上修18%。住友與丸紅的目標價，也平均向上12.3%。

同時，日本市值前50大公司的目標價，平均才上調5%。

東京日興資產管理（Nikko Asset Management）表示，巴菲特扭轉投資日本價值類股的一般負面觀念，看得出來巴菲特對大宗物資，還有這些公司的多角化經營很感興趣。

SMBC日興（SMBC Nikko）證券認為，離波克夏目標的持股比例愈來愈近，但或許還是有一些空間可買進。貿易公司的股價在巴菲特宣布還要增持之後，股價就一直上漲。

晶片相關族群中，股價上漲的愛德萬測試以及東京威力科創目標價，被上修最多。在中國大陸與美國之間的地緣政治關係愈來愈緊張之下，全球半導體類股上漲，日本相關投資計畫也變多。

不過，日本貿易公司的股票似乎短期過熱，東證指數中，躉售貿易類股從今年以來，已經飆升39%左右。躍身為日本股市中，表現最好的一個分類指數。就技術面來看，躉售貿易類股從6月初開始，就已進入買超階段。