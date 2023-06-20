針對近日幼兒園所屬教保人員疑似不當餵藥事件，新竹市衛生局為了維護學前幼兒健康與安全，避免管制藥品遭濫用或流為非法使用，全面清查全市317家醫院、診所及藥局等相關單位，並將苯巴比妥及苯二氮平類藥品列入查核標的，致力守護幼童用藥安全。

衛生局長陳厚全表示，日前有它縣市嬰幼兒照顧場所傳出幼童未受妥善照顧情事引發各界關注，市府教育處及衛生局立即針對兒童的用藥安全嚴格把關。

除了教育處已稽核相關幼教業的用藥情況，目前全市有317家醫院、診所及藥局，衛生局也陸續完成了其中的208家查核，截至目前未查獲違規不當使用的情形，後續將持續加強查核作業，並宣導各機構落實託藥及餵藥流程，保障幼兒權益，共同維護幼兒身心健康。

衛生局指出，竹市領有管制藥品登記證的醫療院所、藥事機構、教育研究單位及動物醫院等計有317家，為防範前端濫用藥品，避免管制藥品未合理使用，此稽查專案採不事先通知，分別於醫療院所及藥局，針對醫師開立處方合理性、開立自費藥品予患者情形、處方箋調劑量與病歷記載是否相符等重點稽查。

衛生局提醒，如查獲疑涉不當藥品處方使用情事，市府將依規調閱相關病歷、處方箋、用藥紀錄等資料，並交由「衛福部食品藥物管理署醫療使用管制藥品諮議小組」審議，若違反規定將加重處分，呼籲醫療院所及藥局，領有管制藥品登記證者應於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支、銷毀、減損及結存情形，醫師切勿應病人要求即開立管制藥品，或為規避健保查核轉而開立全自費處方，以免違規受罰。

市府表示，幼童若有不明原因出現嗜睡、頭昏、躁動，或疑似接觸不明藥品，全市2間醫院提供協助諮詢與掛號服務，可洽新竹市立馬偕兒童醫院及新竹國泰綜合醫院，或於上班日洽衛生局諮詢專線03-5355281。