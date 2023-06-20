布林肯（Antony Blinken）剛剛結束為期兩天的訪中行程，此行不但會晤中國國務委員兼外長秦剛、中共中央外事委辦公室主任王毅，也會見中國國家主席習近平。

在政治與外交之外，布林肯在訪問中國的每一個大小細節都成了中國官媒與網友放大檢視並批評美國的「素材」。其中，外媒日前報導布林肯抵達北京的新聞畫面，成為了中國官媒和網友的攻擊目標。

美國之音報導指出，這系列的「指控」從18日開始，以圖片的方式在中國的網路社群中流傳。

這張圖片是由3張照片拼貼而成，分別是一張遠景，可以看到布林肯搭乘的飛機與大片天空；後兩張則分別由英國廣播公司（BBC）和美國華盛頓郵報（The Washington Post）拍攝影像的截圖，聚焦在布林肯。

對比兩張截圖，布林肯身後的天空均較第一張照片裡的天空顯得黯淡一些。

報導提到，這樣的差異成了中國官媒環球時報、網友指控西方媒體帶有偏見的「證據」，他們稱這些媒體利用後製或濾鏡的方式，刻意將原本清澈的藍色天空調整成灰色，意圖醜化中國，「西方媒體不斷在細節上用小伎倆來造謠抹黑和詆毀中國，不擇手段」。

環球時報更在報導中提及：「西方媒體對中國常常使用的灰色水下濾鏡，也被使用在了布林肯的訪華之行中。戴著有色眼鏡的他們把什麼都看作灰色的。」

然而據美國之音報導調查後發現，中國官媒中國環球電視網CGTN的相關報導也使用了同樣的畫面，在官方YouTube頻道上的一段新聞影像中，布林肯下飛機時的畫面色調與華盛頓郵報的幾乎無異。

此外，中國媒體澎湃新聞雖然也批評了BBC與華盛頓郵報使用「灰色天空」的畫面，然而自身的報導也使用了相同的片段。

對於「添加濾鏡」的批評，BBC在官方推特回應：「沒有使用任何濾鏡，所用畫面來自通訊社。中國官方媒體CGTN等也採用了相同的畫面。」（編輯：吳柏緯/）1120620