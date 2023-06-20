事故巴士是6月18日上午7時50分從札幌出發前往函館的「高速函館號」，在行經八雲町的野田生地區時遭跨越中央分隔線的對向貨車迎面撞擊。

日本放送協會（NHK）報導，這起嚴重事故除造成5人不幸死亡，另有12人分別受到輕重傷。當地警方6月19日前往拍攝現場狀況，再度進行採證作業。

事發現場位於郊區，車道路線微彎但視線良好，目前研判事故肇因貨車偏離車道衝進對向車道。

在北海道營運城際長途巴士的「北都交通公司」表示，發生事故的是「高速函館號」，車內座位設置為縱向3列，而不幸喪命的3名乘客都坐在駕駛正後方、靠右側車窗的這一列。

死亡的巴士駕駛是64歲興膳孝幸，坐在駕駛後方的死者依序是33歲若崎友哉、55歲高橋裕美，及57歲高清水忍。

北都交通表示，興膳孝幸是服務超過15年的資深駕駛，今年4月才因連續3年零事故接受公司內部表揚。

貨車所屬的青森縣養豬公司日本cleanfarm社長吉原洋明說，要對寶貴的5條生命離去及其家人表示哀悼之意，也祈求傷者早日康復，公司方面會全力配合警方調查。

吉原說，從媒體上播出的巴士後方車輛行車紀錄器拍攝到的影像來看，的確是他們的貨車跨越中央分隔線撞上巴士。

談到死亡的65歲貨車駕駛，吉原說，是長期負責運輸業務的老手，過去沒有發生過包括財損在內的重大事故，最近3個月的工作也沒有過勞等情況，且因工作關係經常往來事發現場附近道路。

報導指出，國道5號線是連接札幌市及函館市的北海道主要國道之一，過去也發生過幾起對撞事故。

2004年8月，跟這次事故同樣都在八雲町野田生地區，一輛自用小客車衝進對向車道跟大型貨車對撞，造成小客車上4人死亡。

2016年9月，八雲町濱松地區發生自用小客車跟大型貨車對撞，造成小客車上2名女性身亡。

由於事故頻傳，八雲町在官網上呼籲用路人行經國道5號線，除了應避免嚴重超速外，開車途中也應做適度休息。

八雲町副町長成田耕治在這次5死事故後說，將跟負責道路管理的中央政府研究對策，希望不要再度發生如此嚴重的事故。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120620