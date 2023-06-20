每個人使用通訊軟體LINE的習慣不一樣，一名男子表示，很討厭他人傳訊息，不一次把話說完，一句話分成多段傳送，讓他看了超火大，貼文引來網友共鳴，紛紛留言說，「看到這種火直接上來，一律不讀不回。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，許多朋友用LINE傳訊息，習慣把一整句話拆成很多段傳送，讓他看了覺得很煩燥，想提醒對方卻又不知如何開口，「大家身邊也有人是這樣傳聊天訊息的嗎？」

原PO對分段傳訊息的習慣感到火大。（圖／示意圖）

疑問上線，許多網友也抱怨，「很多人都這樣傳，看到這種一律不讀不回」、「支離破碎的語言一律不回」、「有的分段還不把事情打完，要等你回，火直接上來」、「這樣的打字習慣真的很糟糕，完全不能接受」、「我也不喜歡，通知一直響手機一直震動，佔一大堆版面就為了說幾句完全不重要的屁話」、「不喜歡＋1，看了很阿雜」。

但也有人分享分段傳訊的心態，「我自己是在難以啟齒的時候才會分段打」、「我會對很熟的朋友這樣打，不熟的就不會分段打」、「我只有在正在忙，但又急著回會分段，平常只會拿來斷句」。