澎湖今早上空出現堆疊的雲朵，好像飛碟。中央氣象局澎湖氣象站指出，這就是俗稱的飛碟雲，一般出現在山的背風處或山頂，由地形引起的風上下波動與背風渦漩或形成夾狀雲，澎湖較少出現，但因目前澎湖吹南風，所以應該是南來的水氣受陸地熱力舉升造成的層積雲。

澎湖氣象站主任張欽雄說，飛碟雲--莢狀雲（英文名：Lenticular cloud）是一種雲形，以透鏡形狀出現在高空，通常形成於風的吹向。而按照種類可分為莢狀層積雲，莢狀高積雲，莢狀卷積雲，本照片為低層的莢狀層積雲。

張欽雄解釋，當穩定的潮濕空氣在山區或山脈間流動時，一系列大型的背風波就可能在順風方向形成。如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結，形成莢狀雲。

由於潮濕的空氣會流向谷底形成槽波，雲就會蒸發成水蒸氣。在某些情況下，一連串的莢狀雲會像洪峰一樣連續的波，形成所謂的「波雲」。「波系統」造成大規模的空氣立式流動，並可能產生足夠的水蒸氣凝結造成降水。

這種雲經常被人們誤認成為不明飛行物，因為這些雲平滑的外觀十分類似飛碟。有時，莢狀雲的邊緣會出現亮麗的顏色，這些雲彩更通俗的叫法是莢狀雲，而且當一串莢狀雲出現的時候，每一個雲層都會爬上之前雲層的頂部，這樣就會產生一種著名的景觀。