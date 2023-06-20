新版《菸害防制法》上路3月，有條件開放加熱菸，民間團體為抗議國健署政策不明，質疑未依法行政，資深媒體人彭華幹20日率200位民眾陳情，在國健署大喊「我現在就要」，嗆政府欺騙民眾，逼良民變成綠巨人浩克，轄區大同警分局、萬華警分局、保安大隊派出近80名警力支援，國健署菸害防制組組長陳妙心接受陳情，過程平和，沒有脫序行為發生。

抗議民眾以行動劇希望國健署刀下留人。（翻攝畫面）

新法上路後加熱菸需經過審核才能上市，需繳交200萬審查費，資深媒體人彭華幹說，之前民眾攜帶加熱菸進入海關遭查扣，只能讓加熱菸被銷毀，新法3月22日上路之後更慘，民眾從國外攜帶入境，不但被沒收，還要被處最少5萬元罰鍰，陳情民眾認為國健署官員行政怠惰，未具體制定政策。

民眾打扮成浩克到國健署抗議。（翻攝畫面）

民間團體以行動劇表達不滿，大聲呼喊「我現在就要」，近來又因為健保常備藥品斷藥，引爆全民健保上路最大缺藥潮，民間團體只好請出一道發自民意的聖旨，希望國健署刀下留人，不要讓民眾冒著違法的風險，應該合法享有選擇的權利，不然變成「浩克」發出怒吼，萬一變身後要是變不回來，該怎麼辦。

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